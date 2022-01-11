За добу на Львівщині проти Covid бустерною дозою щепили 427 людей

На Львівщині два необхідні щеплення від коронавірусу отримали вже понад 918 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 11 січня covid-щеплення на Львівщині зробили 1 904 220 людям. З них 9 18 225 осіб уже пройшли повний курс вакцинації. Протягом минулої доби, 10 січня, щеплення отримали 6 770 людей, друге щеплення зробили 4 732 особам.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 952 145, слідом йде китайська Coronavac – 519 549, Moderna – 200 990 людей, Astra Zeneca – 201 450 осіб і Covishield – 38 403.

Також 427 мешканці Львівщини отримали вже бустерну дозу covid-вакцини, 0 – додаткову. Яка різниця між ними, читайте за цим посиланням.

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У ЛМР зазначають, що людям, які отримали дві дози вакцини більше ніж 6-9 місяців тому, варто пройти ревакцинацію.

Отримувати бустерну дозу закликають тих осіб, яким понад 60 років або які мають хронічні захворювання, онкологію, ослаблену імунну систему, адже саме ці категорії осіб переносять хворобу найважче.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. Станом на 1 січня повний курс вакцинації пройшли 45% мешканців області.

Протягом тижня, з 10 по 16 січня, у Львові та області працюватимуть 23 центри масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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