ОСТАННІ НОВИНИ

Covid в Україні: 2 810 нових хворих, ще 75 померли

Ольга Денисяка

|

За минулу добу, 8 січня, в Україні зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу. При цьому 2 818 хворих одужали та 75 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 163 дитини та 33 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 3 702 473 особи; одужали – 3 511 269 осіб; летальних випадків – 97 239; проведено ПЛР-тестувань – 16 956 514.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Реклама партнерів
  • м. Київ – 437;
  • Вінницька область – 205;
  • Волинська область – 45;
  • Дніпропетровська область – 73;
  • Донецька область – 85;
  • Житомирська область – 79;
  • Закарпатська область – 45;
  • Запорізька область – 16;
  • Івано-Франківська область – 150;
  • Київська область – 193;
  • Кіровоградська область – 62;
  • Луганська область – 13;
  • Львівська область – 257;
  • Миколаївська область – 62;
  • Одеська область – 131;
  • Полтавська область – 126;
  • Рівненська область – 55;
  • Сумська область – 117;
  • Тернопільська область – 131;
  • Харківська область – 128;
  • Херсонська область – 29;
  • Хмельницька область – 75;
  • Черкаська область – 78;
  • Чернівецька область – 114;
  • Чернігівська область – 104.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтого» рівня епіднебезпеки. Відтак посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не будуть.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів