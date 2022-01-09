Covid в Україні: 2 810 нових хворих, ще 75 померли

За минулу добу, 8 січня, в Україні зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу. При цьому 2 818 хворих одужали та 75 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 163 дитини та 33 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 3 702 473 особи; одужали – 3 511 269 осіб; летальних випадків – 97 239; проведено ПЛР-тестувань – 16 956 514.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

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м. Київ – 437;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 45;

Дніпропетровська область – 73;

Донецька область – 85;

Житомирська область – 79;

Закарпатська область – 45;

Запорізька область – 16;

Івано-Франківська область – 150;

Київська область – 193;

Кіровоградська область – 62;

Луганська область – 13;

Львівська область – 257;

Миколаївська область – 62;

Одеська область – 131;

Полтавська область – 126;

Рівненська область – 55;

Сумська область – 117;

Тернопільська область – 131;

Харківська область – 128;

Херсонська область – 29;

Хмельницька область – 75;

Черкаська область – 78;

Чернівецька область – 114;

Чернігівська область – 104.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтого» рівня епіднебезпеки. Відтак посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не будуть.

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