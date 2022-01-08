Covid в Україні: 3195 нових хворих, ще 76 померли

Станом на ранок суботи, 8 січня, в Україні лабораторно підтвердили 3195 нових випадків коронавірусу. Померли 76 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 699 663 людини. На Різдво, 7 січня, діагноз встановили ще 3195 новим хворим, серед них 37 медиків та 151 дитина.

Одужали за останню добу 1942 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 76 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 97 164 людини, натомість одужали 3 508 451 українець.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

Львівська обл. – 296/0

м. Київ – 291/0

Івано-Франківська обл. – 243/0

Харківська обл. – 241/0

Житомирська обл. – 217/0

Одеська обл. – 197/0

Сумська обл. – 185/0

Хмельницька обл. – 173/0

Вінницька обл. – 164/0

Київська обл. – 143/0

Тернопільська обл. – 141/0

Дніпропетраовська обл. – 112/0

Закарпатська обл. – 108/0

Чернігівська обл. – 102/0

Рівненська обл. – 98/0

Полтавська обл. – 97/0

Чернівецька обл. – 91/0

Миколаївська обл. – 84/0

Черкаська обл. – 54/0

Кіровоградська обл. – 47/0

Волинська обл. – 47/0

Донецька обл. – 36/0

Запорізька обл. – 18/0

Луганська обл. – 9/0

Херсонська обл. – 1/0

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтого» рівня епіднебезпеки. Відтак посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не будуть.

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