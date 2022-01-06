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Коронавірус виявили ще у 6 632 українців

Андрій Котенський

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Станом на ранок четверга, 6 січня, в Україні лабораторно підтвердили 6 632 нових випадків коронавірусу. Померли 187 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом минулої доби діагноз встановили ще 6632 новим хворим, серед них 182 медики та 240 дітей. Одужали за останню добу 9121 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 187 хворих.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 689 291 людина, померли 96 896 людей, натомість подолали недугу 3 500 914 українців.

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Найбільше нових випадків захворювання зафіксували у Києві (+1173), на Львівщині (+400) та Хмельниччині (+390).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтого» рівня епіднебезпеки. Відтак посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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