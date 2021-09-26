Сезон застуди в Україні розпочався. Коли чекати піку захворюваності

Епідеміологи прогнозують, що пік захворюваності на ГРВІ та грип цієї осені розпочнеться раніше, ніж зазвичай, – у жовтні-листопаді. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Станом на кінець вересня в Україні вже фіксують підвищений рівень захворюваності на віруси респіраторної групи через циркуляцію вірусів SARS-CoV-2 та інших. Лише за тиждень 13-19 вересня ГРВІ підхопили близько 182 тисячі українців, що на 50% більше у порівнянні з попередніми тижнем.

Епідеміологи вже кажуть, що пік сезону застуди та грипу 2021-2022 в Україні розпочнеться раніше, ніж зазвичай, і захворюваність буде вищою.

«Цьогоріч епідсезон може бути більш інтенсивним із реєстрацією більше 100 тис. хворих на тиждень. Це пов’язано з уже підтвердженою циркуляцією штаму «Дельта», який є більш контагіозним та спричиняє важчий перебіг захворювання. Тому пік захворюваності очікується раніше, у жовтні-листопаді, зважаючи на поточні тенденції захворюваності. Минулого року й під час весняної хвилі такого росту захворюваності ми не спостерігали. А тому дуже важливо не розслаблятися і продовжувати носити маски, дотримуватися фізичної дистанції та інших протиепідемічних норм», – зауважила завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я Оксана Кошалко. Реклама партнерів

У цьому епідсезоні ВООЗ прогнозує циркуляцію таких вірусів грипу:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);

вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які будуть використовувати в цьому епідсезоні. Україна очікує на вакцини Джісі Флю Квадривалент (Корея), ваксі грип Тетра (Франція) та Інфлувак Тетра (Нідерланди). Всі вони наразі проходять державний контроль якості.

Медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію Covid-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

Нагадаємо, минулого епідсезону на Львівщині лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Епідеміологи кажуть, що сезон 2020–2021 років був унікальним за вірусологічною характеристикою, оскільки циркуляції вірусів грипу в Україні майже не фіксували.

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