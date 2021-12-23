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На Львівщині ГРВІ підхопили ще понад 8 800 осіб

Вероніка Рой

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Протягом минулого тижня, з 13 по 19 грудня, на Львівщині на гострі респіраторні захворювання захворіли понад 8 868 осіб. Випадків грипу в області наразі не зафіксовано. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

За даними лабораторного центру, протягом минулого тижня в області на ГРВІ, в тому числі і коронавірусну інфекцію, захворіли 8 868людей, що на 81 випадок більше як за попередній тиждень. Понад 40% захворілих – це діти до 17 років.

У Львові протягом тижня також побільшало хворих на ГРВІ. Так, у місті за тиждень ГРВІ підхопили 2 910 осіб, що на 68 випадків більше, ніж минулого тижня.

Випадків грипу у Львівській області поки що не зафіксовано.

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Нагадаємо, раніше епідеміологи заявляли, що в Україні вже почався активний сезон грипу та застуди, а пік захворюваності мав би розпочатися раніше, ніж зазвичай, – у жовтні-листопаді.

У цьому епідсезоні в Україні прогнозують циркуляцію трьох штамів грипу.

У МОЗ наголошують: найкращою профілактикою грипу є вакцинація.  Для щеплення будуть доступні три вакцини: Джісі Флю Квадривалент (Корея), Ваксі грип Тетра (Франція) та Інфлувак Тетра (Нідерланди). Всі вони наразі проходять державний контроль якості.

У період пандемії виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію Covid-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Львівський розповідав, відрізнити грип від коронавірусу.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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