Як відрізнити грип від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про спільне і відмінне у перебігу захворювання на грип та коронавірус. Також наголосили на тому, що відрізнити, чим саме хворіє людина лише на основі симптомів неможливо. Для підтвердження точного діагнозу необхідне тестування. Про це йдеться на сторінці у Facebook міністерства.

Грип та COVID-19 – це респіраторні захворювання, які викликаються різними вірусами. Причиною першого є віруси грипу, другого – коронавірус, вперше виявлений у 2019 році.

За останньою інформацією, ймовірніше COVID-19 поширюється легше, ніж грип.

Як грип, так і COVID-19 можуть передаватись від людини до людини, які перебувають поруч, не дотримуючись дистанції.

У порівнянні із грипом, COVID-19 може викликати більш серйозні наслідки для здоров’я. Проте обидва захворювання можуть мати важкий перебіг та летальні наслідки. Окрім того, людина, інфікована COVID-19 може мати довший безсимптомний період і може бути заразною для інших також довше.

Водночас, визначити, чим саме хворіє людина лише на основі симптомів неможливо. Особливо, якщо враховувати те, що COVID-19 може мати широкий спектр симптомів. Для підтвердження точного діагнозу необхідне тестування.

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Важливо, що людина може бути інфікована двома вірусами одночасно і мати симптоми як грипу, так і COVID-19. Також обидва захворювання можуть проходити безсимптомно.

Спільними симптоми є:

Підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу

Кашель

Втома

Задишка та утруднене дихання

Біль у горлі

Нежить та закладеність носу

Біль у м’язах

Головний біль

Рвота та діарея

Втрата смаку та запаху (хоча частіше це зустрічається при COVID-19)

Від моменту інфікування та появи симптомів може пройти один та більше днів. У обох випадках інфікована особа може виділяти та поширювати вірус до того, як з’являться видимі симптоми.

Проте симптоми COVID-19 можуть проявлятись довше, ніж симптоми грипу. У випадку із COVID-19, людина може бути заразною довше, ніж хворіючи на грип.

До груп, які мають ризик важкого перебігу грипу та COVID-19, зокрема, входять люди літнього віку, особи із супутніми захворюваннями, вагітні.

У МОЗ вкотре наголошують: єдиним захистом від вказаних захворювань є вакцинація. Водночас, щеплення від грипу не включено до Національного календаря профілактичних щеплень, вона є рекомендованою. Проте вакцину можна придбати в аптеках, а щеплення безоплатно зробити в медзакладі, де укладена декларація із сімейним лікарем. Всі доступні в Україні вакцини проти грипу є безпечними та ефективними проти штамів вірусу грипу, які за прогнозом ВООЗ будуть циркулювати на території Північної півкулі у сезоні 2021-2022 років.

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