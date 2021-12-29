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Covid забрав життя ще 10 мешканців Львівщини

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 29 грудня, на Львівщині виявили 160 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали чотири сотні людей, ще десятеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 219 265 людей.

Протягом вівторка, 28 грудня, лабораторні центри провели 1087 ПЛР-тестів, із яких позитивним виявились 160, тобто майже 15% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 59 осіб – львів’яни.

За даними ЛОДА, у розрізі районів усіх нових хворих виявили:

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  • Дрогобицький район – 6
  • Золочівський район – 11
  • Львівський район – 89 (м. Львів – 59)
  • Самбірський район – 9
  • Стрийський район – 12
  • Яворівський район – 15
  • Червоноградський район – 18

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 5960 людей (+10 за останню добу). Побороти недугу зуміли 206 175 пацієнти (+402 за минулу добу).

Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1200 хворих, а завантаженість лікарень впала до 21%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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