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Завантаженість covid-лікарень на Львівщині впала до 21%

Аліса Белей

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Станом на 25 грудня завантаженість covid-лікарень на Львівщині знизилась до 21%. Але водночас у реанімації лежать більше сотні хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 375 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 106 хворих, ще 658 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1118 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 180 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 115 хворих, 43 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 21,64% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

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  • у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 103
  • у Центрі легеневого здоров’я (370) – 125
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 76
  • у ЛОКЛ (120) – 35
  • у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 10
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 13
  • у ЛШМД (830) – 98
  • у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) –0
  • у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 40
  • у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 47
  • у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 46
  • у Стрийській міській лікарні (190) – 74
  • у Стебницькій міській лікарні (150) – 47
  • у Рудківській лікарні (100) –62
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 59
  • у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 60
  • у Сокальській ЦРЛ (326) – 39
  • у Жидачівській ЦРЛ (100) – 33
  • у Пустомитівській (80) – 15
  • у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 45
  •  у Жовківській ЦРЛ (100) – 38
  • у Самбірській ЦРЛ (50) – 14
  • у Буській ЦРЛ (80) – 12
  • у Золочівській ЦРЛ (210) – 27

Нагадаємо, зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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