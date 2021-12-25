Завантаженість covid-лікарень на Львівщині впала до 21%

Станом на 25 грудня завантаженість covid-лікарень на Львівщині знизилась до 21%. Але водночас у реанімації лежать більше сотні хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Коронавірус виявили ще у 375 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 106 хворих, ще 658 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1118 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 180 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 115 хворих, 43 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.
Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 21,64% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 103
- у Центрі легеневого здоров’я (370) – 125
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 76
- у ЛОКЛ (120) – 35
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 10
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 13
- у ЛШМД (830) – 98
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) –0
- у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 40
- у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 47
- у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 46
- у Стрийській міській лікарні (190) – 74
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 47
- у Рудківській лікарні (100) –62
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 59
- у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 60
- у Сокальській ЦРЛ (326) – 39
- у Жидачівській ЦРЛ (100) – 33
- у Пустомитівській (80) – 15
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 45
- у Жовківській ЦРЛ (100) – 38
- у Самбірській ЦРЛ (50) – 14
- у Буській ЦРЛ (80) – 12
- у Золочівській ЦРЛ (210) – 27
Нагадаємо, зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.
Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.
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Аліса Белей