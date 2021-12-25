Завантаженість covid-лікарень на Львівщині впала до 21%

Станом на 25 грудня завантаженість covid-лікарень на Львівщині знизилась до 21%. Але водночас у реанімації лежать більше сотні хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 375 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 106 хворих, ще 658 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1118 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 180 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 115 хворих, 43 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 21,64% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

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у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 103

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 125

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 76

у ЛОКЛ (120) – 35

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 10

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 13

у ЛШМД (830) – 98

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) –0

у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 40

у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 47

у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 46

у Стрийській міській лікарні (190) – 74

у Стебницькій міській лікарні (150) – 47

у Рудківській лікарні (100) –62

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 59

у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 60

у Сокальській ЦРЛ (326) – 39

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 33

у Пустомитівській (80) – 15

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 45

у Жовківській ЦРЛ (100) – 38

у Самбірській ЦРЛ (50) – 14

у Буській ЦРЛ (80) – 12

у Золочівській ЦРЛ (210) – 27

Нагадаємо, зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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