Міноборони хоче зробити військовий облік онлайн

У Міністерстві оборони хочуть перевести в онлайн-формат та автоматизувати процес військового обліку українців. Про це у Facebook заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, військовий облік жінок був і раніше. До прикладу, постановою Кабміну від 1994 передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Однак, до 2008 року цю постанову було заборонено оприлюднювати. З того часу частина професій зникла, інші – з‘явились. Відтак порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення.

Також вона зазначила, що жінки можуть стати на облік впродовж 2022 року. Окрім того, у Міноборони працюють над тим, аби зробити цей процес «прозорим та зручним» та перевести його у онлайн-формат.

«Чи потрібно вже завтра йти до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Ні. На це є цілий 2022 рік. Протягом 2022 року Генеральний Штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також будуть переглядатись вже чинні норми. Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес – у частині, в якій це буде технічно можливо», – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Як повідомляв Львівський портал, 11 жовтня Міноборони видало наказ, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язує жінок цих професій стати на облік військовозобов’язаних.

У переліку безліч популярних професій, як от програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо.

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