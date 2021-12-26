В реанімації на Львівщині лежать 116 covid-хворих

Станом на неділю, 26 грудня, завантаженість covid-лікарень на Львівщині становить майже 22%. У реанімації лежить 116 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Коронавірус виявили ще у 164 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 55 хворих, ще 560 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1120 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 187 із них бли вакциновані. У реанімації зараз – 116 хворих, 38 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.
На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість зараз становить 21,68%. Найбільше зайнятих ліжок є у Стрийській, Перемишлянській та Кам’янка-Бузькій центральних райлікарнях.
Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 107
- у Центрі легеневого здоров’я (370) – 136
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 77
- у ЛОКЛ (120) – 34
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 10
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 12
- у ЛШМД (830) – 99
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
- у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 43
- у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 46
- у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 45
- у Стрийській міській лікарні (190) – 76
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 40
- у Рудківській лікарні (100) – 67
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 58
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 64
- у Сокальській ЦРЛ (326) – 35
- у Жидачівській ЦРЛ (100) – 29
- у Пустомитівській (80) – 11
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 45
- у Жовківській ЦРЛ (100) – 37
- у Самбірській ЦРЛ (50) – 13
- у Буській ЦРЛ (80) – 7
- у Золочівській ЦРЛ (210) – 29
Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні через спалах коронавірусу. Через місяць захворюваність пішла на спад, тож із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.
Із початку грудня медики фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі. Збільшення рівня захворюваності на Львівщині прогнозують вже після новорічних святкувань.
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Аліса Белей