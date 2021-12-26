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На Львівщині – більше півтори сотні нових хворих на Covid

Аліса Белей

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Станом на ранок неділі, 26 грудня, на Львівщині виявили 164 нових хворих на Covid-19, тоді як померли дві людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом суботи, 25 грудня, лабораторні центри провели лише 941 ПЛР-тест, із яких позитивним виявились 164, тобто майже 18% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 51 особа – львів’яни.

Загалом в стаціонарах перебуває 233 особи: 224 з них мають Covid-19, 20 – у реанімації, 18 людей підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 9 осіб, виписано – 4, померла 3. З них:

  • ЛШМД поступило 6 осіб, виписано – 3, померло – 2;
  • 8 МКЛ поступило 3 особи, нікого не виписано, ніхто не помер;
  • 1 МКЛ ніхто не поступив, виписано – 1, ніхто не помер;
  • 5 МКЛ ніхто не поступив, нікого не виписано, померло – 1.

Нагадаємо, з кінця жовтня Львівщина перебувала у «червоній» карантинній зоні. З 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.

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Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менш як 1600 хворих, а завантаженість лікарень впала до 30%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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