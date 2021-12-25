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2022 рік на Львівщині оголосили роком Крушельницької, Новаківського та родини Пежанських

Аліса Белей

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Обласна рада проголосила 2022 рік на Львівщині роком родини Пежанських, Соломії Крушельницької та Олекси Новаківського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Так, в області розроблять перелік заходів, присвячених відзначенню у 2022 році:

  • 130-річчя з дня народження Олександра Пежанського – українського архітектора, фотохудожника, живописця, відомого представника родини львівських інженерів-архітекторів Пежанських;
  • 150-річчя від дня народження української оперної співачки Соломії Крушельницької;
  • 150-річчя від дня народження видатного українського живописця і педагога Олекси Новаківського.

Довідка. Григорій Пежанський – український інженер-архітектор, громадський діяч австрійської та міжвоєнної доби. Серед об’єктів створених Пежанським особливо виділяються трибуни стадіону на 8 тис. глядачів поблизу головної алеї Крайової виставки 1894 року. Ним було створено проєкт цілої низки корпусів Львівського університету, реконструкція будинку Галицького сейму, який у 1920 році передали університету. Серед інших його проєктів пов’язаних з університетом – зведення нового приміщення для бібліотеки Львівського університету, на сучасній вулиці Драгоманова, 5. Протягом 1910-1912 років він керував спорудженням корпусів геологічно-палеонтологічного факультету по сучасній вул. Кирила і Мефодія, 6 і 8. Ним було створено проєкт будівлі для жіночої учительської семінарії у Львові на нинішній вулиці Туган-Барановського, 7. 

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Олександр Пежанський – український архітектор і фотохудожник, живописець, солдат Української Галицької армії. Син архітектора Григорія Пежанського. Спершу працював як архітектор. А у 1927 році відкрив власне будівельне підприємство, проєктуючи та будуючи житлові, громадські та культові споруди у стилях модерну та функціоналізму у Львові і поза його межами, відновлював інтер’єр Успенської церкви. За його проєктами зведено церкви в Ільнику, Потеличу, Германові (тепер Тарасівка), Мразниці (тепер у складі Борислава), Озерянах, Івано-Франківську, народні доми в Романові, Ворохті і Залукві, шпиталь «Народна лічниця», бібліотеку «Студіон» (опікуном і меценатом яких був Митрополит Андрей Шептицький) у Львові. 

Михайло Пежанський – український інженер–будівельник, термінограф, пластун. Другий син архітектора Григорія Пежанського. Розробляв житлові будівлі, містобудівні проєкти, міські комунікації. Активно сприяв діяльності «Пласту». Під час українсько-польської війни брав участь у розвідувальних операціях львівських пластунів. Відзначений пластовим орденом святого Юрія. Після другої світової війни викладав у Мюнхені. 1949 року виїхав до США. Співпрацював з усіма, хто розвивав у діаспорі українську науково-технічну термінологію. Власними зусиллями і коштами зібрав з цілого світу ті термінологічні словники, що їх заборонили в УРСР. Самостійно перевидав близько 250 примірників словників для закордонних українських науковців та установ. Член і один із засновників Українського фотографічного товариства в Америці. Займався фотофіксацією творів українських митців, що експонувались на виставках у США.

Соломія Крушельницька – українська оперна співачка, педагог, що народилася у Львові. За життя Соломію Крушельницьку визнали найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород та відзнак, зокрема, звання «Вагнерівська примадонна» XX століття. Співати з нею на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тітта Руффо, Федір Шаляпін. Італійський композитор Джакомо Пуччіні подарував співачці свій портрет з написом «Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй». У сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.

Олекса Новаківський – український живописець і педагог, засновник Львівської мистецької школи. Навчався в Одесі у художника Ф. Клименка (1888-1892) та Краківській академії красних мистецтв (1892-1900). Серед педагогів Новаківського історики називають також корифеїв польського живопису Яна Матейка, Станіслава Виспянського і Яцека Мальчевського. Дебютував в 1901 на виставці «Товариства розвитку російського мистецтва». У 1911 в Кракові відбулася перша персональна виставка Новаківського, на якій було представлено понад 100 його робіт. У Кракові познайомився з А. Шептицьким та переїхав до Львова (1913). Співпрацював з Іваном Трушем. Засновник і викладач мистецької школи у Львові (1923), в якій навчалися О. Плешкан, С. Гебус-Баранецька, Г. Смольський, М. Левицький, С. Гординський та ін. 

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Фото: photo-lviv.in.ua

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