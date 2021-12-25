2022 рік на Львівщині оголосили роком Крушельницької, Новаківського та родини Пежанських

Обласна рада проголосила 2022 рік на Львівщині роком родини Пежанських, Соломії Крушельницької та Олекси Новаківського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Так, в області розроблять перелік заходів, присвячених відзначенню у 2022 році:

130-річчя з дня народження Олександра Пежанського – українського архітектора, фотохудожника, живописця, відомого представника родини львівських інженерів-архітекторів Пежанських;

150-річчя від дня народження української оперної співачки Соломії Крушельницької;

150-річчя від дня народження видатного українського живописця і педагога Олекси Новаківського.

Довідка. Григорій Пежанський – український інженер-архітектор, громадський діяч австрійської та міжвоєнної доби. Серед об’єктів створених Пежанським особливо виділяються трибуни стадіону на 8 тис. глядачів поблизу головної алеї Крайової виставки 1894 року. Ним було створено проєкт цілої низки корпусів Львівського університету, реконструкція будинку Галицького сейму, який у 1920 році передали університету. Серед інших його проєктів пов’язаних з університетом – зведення нового приміщення для бібліотеки Львівського університету, на сучасній вулиці Драгоманова, 5. Протягом 1910-1912 років він керував спорудженням корпусів геологічно-палеонтологічного факультету по сучасній вул. Кирила і Мефодія, 6 і 8. Ним було створено проєкт будівлі для жіночої учительської семінарії у Львові на нинішній вулиці Туган-Барановського, 7.

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Олександр Пежанський – український архітектор і фотохудожник, живописець, солдат Української Галицької армії. Син архітектора Григорія Пежанського. Спершу працював як архітектор. А у 1927 році відкрив власне будівельне підприємство, проєктуючи та будуючи житлові, громадські та культові споруди у стилях модерну та функціоналізму у Львові і поза його межами, відновлював інтер’єр Успенської церкви. За його проєктами зведено церкви в Ільнику, Потеличу, Германові (тепер Тарасівка), Мразниці (тепер у складі Борислава), Озерянах, Івано-Франківську, народні доми в Романові, Ворохті і Залукві, шпиталь «Народна лічниця», бібліотеку «Студіон» (опікуном і меценатом яких був Митрополит Андрей Шептицький) у Львові.

Михайло Пежанський – український інженер–будівельник, термінограф, пластун. Другий син архітектора Григорія Пежанського. Розробляв житлові будівлі, містобудівні проєкти, міські комунікації. Активно сприяв діяльності «Пласту». Під час українсько-польської війни брав участь у розвідувальних операціях львівських пластунів. Відзначений пластовим орденом святого Юрія. Після другої світової війни викладав у Мюнхені. 1949 року виїхав до США. Співпрацював з усіма, хто розвивав у діаспорі українську науково-технічну термінологію. Власними зусиллями і коштами зібрав з цілого світу ті термінологічні словники, що їх заборонили в УРСР. Самостійно перевидав близько 250 примірників словників для закордонних українських науковців та установ. Член і один із засновників Українського фотографічного товариства в Америці. Займався фотофіксацією творів українських митців, що експонувались на виставках у США.

Соломія Крушельницька – українська оперна співачка, педагог, що народилася у Львові. За життя Соломію Крушельницьку визнали найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород та відзнак, зокрема, звання «Вагнерівська примадонна» XX століття. Співати з нею на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тітта Руффо, Федір Шаляпін. Італійський композитор Джакомо Пуччіні подарував співачці свій портрет з написом «Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй». У сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.

Олекса Новаківський – український живописець і педагог, засновник Львівської мистецької школи. Навчався в Одесі у художника Ф. Клименка (1888-1892) та Краківській академії красних мистецтв (1892-1900). Серед педагогів Новаківського історики називають також корифеїв польського живопису Яна Матейка, Станіслава Виспянського і Яцека Мальчевського. Дебютував в 1901 на виставці «Товариства розвитку російського мистецтва». У 1911 в Кракові відбулася перша персональна виставка Новаківського, на якій було представлено понад 100 його робіт. У Кракові познайомився з А. Шептицьким та переїхав до Львова (1913). Співпрацював з Іваном Трушем. Засновник і викладач мистецької школи у Львові (1923), в якій навчалися О. Плешкан, С. Гебус-Баранецька, Г. Смольський, М. Левицький, С. Гординський та ін.

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Фото: photo-lviv.in.ua