На Львівщині 2022 рік хочуть проголосили роком Соломії Крушельницької

У 2022 році Львівщина долучиться до святкування 150-річчя від дня народження оперної співачки Соломії Крушельницької, а Львівська облрада хоче проголосити 2022-й – роком Соломії Крушельницької. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Ювілей Крушельницької увійшов до переліку пам’ятних дат ЮНЕСКО на наступні два роки. Відтак 2022 рік у Львові хочуть проголосити роком Крушельницької та передбачити низку заходів.

Зокрема, в межах святкувань Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові планує ряд спільних проєктів із закладами культури та різними інституціями. Також з ініціативи Львівського відділення Спілки художників України готується виставка художніх робіт, присвячених видатній співачці.

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Окрім того, з нагоди відзначення у 2022 році 150-річчя Наукового товариства імені Шевченка за пропозицією комісії вирішили звернутися до Національного банку України виготовити пам’ятну монету та створити оргкомітет з відзначення ювілею.

Нагадаємо, у неділю, 12 вересня, на різних локаціях Львова святкували сто років із дня народження визначного львів’янина, відомого на весь світ письменника-фантаста Станіслава Лема.