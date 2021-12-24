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Covid забрав життя ще 248 українців

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксували 6 647 нових випадків коронавірусу. При цьому 14 тисяч людей одужали та 248 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1234;
  • Вінницька область – 228;
  • Волинська область – 215;
  • Дніпропетровська область – 212;
  • Донецька область – 593;
  • Житомирська область – 138;
  • Закарпатська область – 211;
  • Запорізька область – 331;
  • Івано-Франківська область – 170;
  • Київська область – 378;
  • Кіровоградська область – 70;
  • Луганська область – 57;
  • Львівська область – 392;
  • Миколаївська область – 204;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 411;
  • Рівненська область – 204;
  • Сумська область – 164;
  • Тернопільська область – 188;
  • Харківська область – 192;
  • Херсонська область – 44;
  • Хмельницька область – 299;
  • Черкаська область – 236;
  • Чернівецька область – 123;
  • Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 637 038 осіб, одужало – 3 408 294 особи;летальних випадків – 94 432; проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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