Covid забрав життя ще 248 українців

За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксували 6 647 нових випадків коронавірусу. При цьому 14 тисяч людей одужали та 248 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1234;

Вінницька область – 228;

Волинська область – 215;

Дніпропетровська область – 212;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 138;

Закарпатська область – 211;

Запорізька область – 331;

Івано-Франківська область – 170;

Київська область – 378;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 57;

Львівська область – 392;

Миколаївська область – 204;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 411;

Рівненська область – 204;

Сумська область – 164;

Тернопільська область – 188;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 44;

Хмельницька область – 299;

Черкаська область – 236;

Чернівецька область – 123;

Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 637 038 осіб, одужало – 3 408 294 особи;летальних випадків – 94 432; проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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