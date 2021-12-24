Covid забрав життя ще 248 українців

За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксували 6 647 нових випадків коронавірусу. При цьому 14 тисяч людей одужали та 248 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1234;
- Вінницька область – 228;
- Волинська область – 215;
- Дніпропетровська область – 212;
- Донецька область – 593;
- Житомирська область – 138;
- Закарпатська область – 211;
- Запорізька область – 331;
- Івано-Франківська область – 170;
- Київська область – 378;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 57;
- Львівська область – 392;
- Миколаївська область – 204;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 411;
- Рівненська область – 204;
- Сумська область – 164;
- Тернопільська область – 188;
- Харківська область – 192;
- Херсонська область – 44;
- Хмельницька область – 299;
- Черкаська область – 236;
- Чернівецька область – 123;
- Чернігівська область – 211.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 637 038 осіб, одужало – 3 408 294 особи;летальних випадків – 94 432; проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.
Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.
Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.
Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.
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Ольга Денисяка