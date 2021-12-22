Від ускладнень Covid помер ще 301 українець

Станом на ранок середи, 22 грудня, в Україні підтверджено 3 623 079 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 6 363 нових хворих, ще 301 особа померла. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Протягом 21 грудня в Україні провели понад 81 тисячу тестувань, які виявили 6 363 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 534 дитини та 208 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 2 241 особу.
За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 623 079 людей. Від ускладнень інфекції померли 93 909 осіб (+301 особа за останню добу). Натомість побороли недугу 3 376 899 людей (+19 494 осіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1403;
- Вінницька область – 251;
- Волинська область – 376;
- Дніпропетровська область – 170;
- Донецька область – 362;
- Житомирська область – 120;
- Закарпатська область – 182;
- Запорізька область – 392;
- Івано-Франківська область – 158;
- Київська область – 354;
- Кіровоградська область – 95;
- Луганська область – 77;
- Львівська область – 166;
- Миколаївська область – 219;
- Одеська область – 154;
- Полтавська область – 349;
- Рівненська область – 244;
- Сумська область – 157;
- Тернопільська область – 130;
- Харківська область – 213;
- Херсонська область – 121;
- Хмельницька область – 183;
- Черкаська область – 309;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 91.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.
Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.
Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.
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Вероніка Рой