Від ускладнень Covid помер ще 301 українець

Станом на ранок середи, 22 грудня, в Україні підтверджено 3 623 079 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 6 363 нових хворих, ще 301 особа померла. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом 21 грудня в Україні провели понад 81 тисячу тестувань, які виявили 6 363 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 534 дитини та 208 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 2 241 особу.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 623 079 людей. Від ускладнень інфекції померли 93 909 осіб (+301 особа за останню добу). Натомість побороли недугу 3 376 899 людей (+19 494 осіб за останню добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

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м. Київ – 1403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 376;

Дніпропетровська область – 170;

Донецька область – 362;

Житомирська область – 120;

Закарпатська область – 182;

Запорізька область – 392;

Івано-Франківська область – 158;

Київська область – 354;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 77;

Львівська область – 166;

Миколаївська область – 219;

Одеська область – 154;

Полтавська область – 349;

Рівненська область – 244;

Сумська область – 157;

Тернопільська область – 130;

Харківська область – 213;

Херсонська область – 121;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 309;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 91.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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