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Від ускладнень Covid помер ще 301 українець

Вероніка Рой

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Станом на ранок середи, 22 грудня, в Україні підтверджено 3 623 079 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 6 363 нових хворих, ще 301 особа померла. Про це Львівському порталу повідомили у  Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом 21 грудня в Україні провели понад 81 тисячу тестувань, які виявили 6 363 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 534 дитини та 208 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 2 241 особу.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 623 079 людей. Від ускладнень інфекції померли 93 909 осіб (+301 особа за останню добу). Натомість побороли недугу 3 376 899 людей (+19 494 осіб за останню добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

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  • м. Київ – 1403;
  • Вінницька область – 251;
  • Волинська область – 376;
  • Дніпропетровська область – 170;
  • Донецька область – 362;
  • Житомирська область – 120;
  • Закарпатська область – 182;
  • Запорізька область – 392;
  • Івано-Франківська область – 158;
  • Київська область – 354;
  • Кіровоградська область – 95;
  • Луганська область – 77;
  • Львівська область – 166;
  • Миколаївська область – 219;
  • Одеська область – 154;
  • Полтавська область – 349;
  • Рівненська область – 244;
  • Сумська область – 157;
  • Тернопільська область – 130;
  • Харківська область – 213;
  • Херсонська область – 121;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 309;
  • Чернівецька область – 87;
  • Чернігівська область – 91.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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