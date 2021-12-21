Від коронавірусу померли ще 23 мешканців Львівщини

У понеділок, 20 грудня, на Львівщині коронавірус виявили у 197 людей. Водночас одужали 688 пацієнтів та 23 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, загалом коронавірус на Львівщині виявили у 217444 осіб.

За минулу добу лабораторні центри провели 961 ПЛР-тест. З них позитивними виявилися 197 тестів. Серед усіх нових хворих 85 – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 5868 людей (+23 за останню добу). Побороти недугу зуміли 202 583 пацієнти (+688 за минулу добу).

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Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні.

Із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1600 хворих, а завантаженість лікарень впала до 30%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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