В Україні – 6 029 нових хворих на Covid

За добу 20 грудня в Україні виявили 6 029 нових випадків коронавірусу. При цьому 18 тисяч людей одужали та 346 пацієнтів померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, захворіли 390 дітей та 180 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1496;
- Вінницька область – 147;
- Волинська область – 279;
- Дніпропетровська область – 118;
- Донецька область – 413;
- Житомирська область – 39;
- Закарпатська область – 282;
- Запорізька область – 344;
- Івано-Франківська область – 80;
- Київська область – 275;
- Кіровоградська область – 52;
- Луганська область – 108;
- Львівська область – 197;
- Миколаївська область – 165;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 602;
- Рівненська область – 183;
- Сумська область – 122;
- Тернопільська область – 84;
- Харківська область – 155;
- Херсонська область – 32;
- Хмельницька область – 236;
- Черкаська область – 266;
- Чернівецька область – 101;
- Чернігівська область – 111.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.
Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.
Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.
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Ольга Денисяка