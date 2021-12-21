Два covid-щеплення вже мають 13 мільйонів українців

Повний курс вакцинації від коронавірусу вже пройшли 13 мільйонів українців, тобто наразі імунізовано майже 32% дорослого населення. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, станом на 21 грудня необхідні два щеплення від коронавірусу отримали трохи більше 13 мільйонів українців, що становить майже 32% від дорослого населення.

Ще понад 14,4 мільйона громадян мають наразі лише одне щеплення. Третю, бустерну, дозу covid-вакцини, яку ввели в Україні лише в середині грудня, зробили 171 людині.

Водночас заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін закликав громадян вакцинуватися, адже новий штам коронавірусу «Омікрон» вже виявили в Україні та понад 90 країнах світу. Третина з них – країни Європи.

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За його словами, зараз у хворого українця вже є негативний ПЛР-тест. Завдяки тому, що він був двічі вакцинований ще навесні, захворювання протікало майже безсимптомно.

«“Омікрон” поширюється значно швидше, ніж всі відомі до цього штами, за найближчі два місяці він може стати домінуючим штамом в Європі. Попередньо відомо, що “Омікрон” не викликає незвичних симптомів та навіть часто може протікати безсимптомно. Зараз тривають дослідження ефективності вакцин проти цього нового штаму. Проте наразі саме вакцинація залишається найефективнішим методом боротьби з пандемією», – наголосив Ігор Кузін.

Нагадаємо, штам коронавірусу «Омікрон» вперше виявили наприкінці листопада у Південній Африці. Вчені дослідили, що він є вчетверо заразніший, долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

Фахівці з Південної Африки стверджують, що найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що симптоми «Омікрону» – це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

У РНБО прогнозують, що «Омікрон» спричинить нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться уже в середині лютого.

Також науковці кажуть, що для захисту від «Омікрону» двох доз вакцини є недостатньо. Зі свого боку компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.

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