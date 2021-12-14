Двох доз Covid-вакцин замало для захисту від «Омікрону», – дослідження

Британські вчені виявили, що режими дводозової вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості антитіл проти варіанту Omicron, і це збільшує ймовірність кількості інфекцій у тих, хто раніше перехворів, або у вакцинованих. Про це пише УП з посиланням на Reuters.

Дослідники Оксфордського університету опублікували в понеділок результати дослідження з проаналізованими зразками крові учасників, яких вакцинували дозами вакцин AstraZeneca-Oxford (AZN.L) або Pfizer-BioNTech (PFE.N).

У дослідженні зазначено, що поки немає доказів того, що низький рівень антитіл проти Omicron, що борються з інфекцією, може призвести до більшого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.

«Ці дані важливі, але це лише один бік картини. Вони розглядають лише нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено», – сказав професор Оксфорда Метью Снейп.

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Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, зараз світом поширюється новий штам коронавірусу «Омікрон», який вперше виявили наприкінці листопада у Південній Африці. Це вже п’ята мутація Covid-19.

Вчені вже заявили, що цей штам є учетверо заразніший від «Дельти», разом з тим він викликає менш серйозні симптоми.

У Єврокомісії вже наголосили, що Pfizer потрібно адаптувати до «Омікрону». В ефективності вакцини проти цього штаму вже засумнівався й директор Moderna.

Компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.

Додамо, що в Україні що третя, бустерна доза вакцини від коронавірусу для населення, стане доступною після того, щеплення отримають хоча б 50% громадян. Проте МОЗ все дозволило колоти третю дозу covid-вакцини особам, які за станом свого здоров’я, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективність вакцини в загальній популяції.

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