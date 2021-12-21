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15-річного хлопця, якому від бабусі пересадили нирку, виписали додому

Вероніка Рой

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У Львівській міській дитячій лікарні на Орлика виписали додому 15-річного Ярослава, якому провели трансплантацію нирки. Донором для хлопця стала його бабуся. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медичного об’єднання міста Львова у Facebook.

Ярослав народився з хворими нирками. Діагноз «гломерулонефрит» йому встановили лише в 11 років. Лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила родину перед вибором: замісна ниркова терапія, або трансплантація.

Трансплантацію у дитячій лікарні на Орлика провели ще 7 грудня. Нирку хлопець отримав від бабусі. Донорський орган у 15-річного Ярослава запрацював одразу на операційному столі. Таку трансплантацію у медзакладі провели вперше.

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Донорський орган в його організмі працює відмінно. Хлопець чудово почувається, тож його виписали вже додому.

«Через два місяці я піду до школи, у моїх планах святкувати Новий рік вдома. Зі своєю ріднею», – зазначив хлопець.

Бабуся Ярослава теж почувається добре. З лікарні її виписали ще минулого тижня.

Як повідомляв Львівський портал, Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентру у Львові та міській дитячій клінічній лікарні офіційно дозволили проводити трансплантації органів від померлих донорів.

Зазначимо, торік при лікарні швидкої допомоги відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Нещодавно це відділення оновили.

За кількістю проведених операцій із пересадки органів львівська лікарня швидкої допомоги цьогоріч посіла друге місце в Україні. Минулоріч медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Львівський портал також розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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