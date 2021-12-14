У Львові підліткові пересадили нирку від бабусі

У Львівській міській дитячій лікарні на Орлика вперше провели трансплантацію нирки дитині. Донором для 15-річного хлопця стала його бабуся. Про це йдеться на сторінці медичного об’єднання у Facebook.

Трансплантацію провели ще 7 грудня, донорський орган у 15-річного Ярослава запрацював одразу на операційному столі.

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Нирку хлопець отримав від бабусі. Від народження він мав хворі нирки. Проте діагностувати хворобу, яка називається гломерулонефрит (ураження ниркових клубочків), вдалося лише в 11 років. З того часу хлопчик лікувався, але хвороба лише прогресувала. Як наслідок – ниркова недостатність, що поставила сім’ю перед вибором: гемодіалізу або трансплантація нирки.

«На щастя, нирка бабці Насті за сумісністю ідеально підходила внукові. Орган був повністю обстежений та перебував у чудовому стані. Тому рішення про трансплантацію сім’я прийняла невідкладно. І вже 7 грудня бабусина нирка запрацювала у Ярослава одразу на операційному столі. Сьогодні бабуся та внук почуваються дуже оптимістично», – йдеться у повідомленні.

Загалом щороку в Україні близько 50-ти дітей потребує трансплантації нирки.

Як повідомляв Львівський портал, Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентру у Львові та міській дитячій клінічній лікарні офіційно дозволили проводити трансплантації органів від померлих донорів.

Зазначимо, торік при лікарні швидкої допомоги відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Нещодавно це відділення оновили.

За кількістю проведених операцій із пересадки органів львівська лікарня швидкої допомоги цьогоріч посіла друге місце в Україні. Минулоріч медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Львівський портал також розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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