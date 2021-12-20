Як отримати додаткову дозу covid-вакцини

Отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19, якщо у людини є для цього медичні покази, можна за направленням від сімейного чи профільного лікаря. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

В Україні дозволили щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні покази. Тепер вони можуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, якою вакциною вони щепились раніше. Для того, щоб отримати додаткову дозу, необхідно звернутись до свого сімейного або профільного лікаря.

Додаткова і бустерна доза – це не одне й те ж

Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.

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Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини (одна для вакцини Janssen/Johnson & Johnson) можуть не дати належного захисту.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини

особи із ВІЛ,

особи із онкологією,

після трансплантації органів,

особи, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію,

особи із низкою інших імунодефіцитних станів.

Повний перелік станів та показань для отримання додаткової дози covid-вакцини можна знайти за посиланням.

Як отримати додаткову дозу

Для цього людина, яка підпадає під критерії, зазначені в рекомендаціях НТГЕІ, має звернутися до свого сімейного або профільного лікаря та отримати направлення на щеплення додатковою дозою. Зазначений лікар може видати направлення в довільній формі на введення додаткової дози за медичними показаннями.

Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря. Адреси та контакти пунктів та центрів за цим посиланням або за телефоном 0 800 60 20 19.

Лікар вакцинальної бригади має внести дані про введення додаткової дози до електронної системи охорони здоров’я як третю дозу.

Важливо, що дія документа про вакцинацію не буде продовжуватись, тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

Інтервал між введенням

Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19. Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози.

Вибір вакцини

Додаткова доза для осіб із тяжкими захворюваннями рекомендована незалежно від того, вакцина якого виробника була використана для перших двох доз.

Додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами.

Якщо особа отримала дві дози вакцини за змішаною схемою, то третя (додаткова) доза має бути зроблена вакциною, що використовувалась для введення другої дози.

Зазначмо, що третя, додаткова, доза вакцини від коронавірусу не продовжить термін дії covid-cертифікату українців.

Як повідомляв Львівський портал, мешканці Львівщини зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу лише після того, як дві дози отримає половина дорослого населення. Згідно з темпами вакцинації, у Львівській області бустерна доза буде доступна не раніше середини січня 2022 року.

Нагадаємо, ще у липні американська компанія Pfizer разом з німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини з метою посилення імунітету людини проти нових штамів COVID-19.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

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