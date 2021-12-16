Третя доза вакцини не змінить термін дії covid-сертифікату, – МОЗ

Третє, бустерне, щеплення від коронавірусу не продовжить термін дії covid-cертифікату українців. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, українці, які отримають третю дозу вакцини від коронавірусу, не будуть мати окремих covid-cертифікатів. Для них залишиться чинним «зелений» сертифікат, який був сформований після другої дози щеплення.

«Людям, які мають медичні показання у зв’язку з важкими захворюваннями, рекомендовано вводити додаткову дозу вакцини проти коронавірусної хвороби. Хочу пояснити, що додатковий covid-сертифікат у них генеруватися не буде. Чинним залишиться “зелений” сертифікат, при чому його термін теж залишиться однаковим. Тобто 365 днів від дня отримання другої дози щеплення», – розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

Вона також наголосила, що дані про додаткове covid-щеплення будуть внесені до електронної системи охорони здоров’я.

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Нагадаємо, днями в Україні ввели третє додаткове щеплення від коронавірусу. Першочергово його робитимуть окремим категоріям громадян:

особам із ВІЛ,

особам із онкологією,

після трансплантації органів,

особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію,

особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян. Наразі щепленням охоплено близько 40% дорослого населення.

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