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На кордоні з Польщею другу добу простоює до 500 вантажівок

Аліса Белей

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На автомобільних пунктах пропуску в Польщу з українського боку вже другу добу простоює до 500 вантажівок через нові карантинні обмеження на тлі поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

15 грудня уряд Польщі посилив карантинні обмеження: тепер для в’їзду водії повинні пред’явити негативний тест на Covid-19, зроблений не раніше ніж за 24 години.

«Рішення було запроваджено без попередження, водії дізналися про нього лише на місці. Біля пунктів пропуску вишукувалися черги завдовжки кілька кілометрів», – пише Найєм.

Він зазначив, що на пунктах пропуску Ягодин транспортний потік упав на 400%, а в Краківці 70% усіх вантажівок розвернули. Біля пунктів пропуску, за його словами, вже другу добу простоює до 500 вантажівок.

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Найєм додав, що на пунктах пропуску почали роботу лабораторії для проведення ПЛР-тестування, а прикордонна та митні служби збільшили кількість інспекторів, щоб максимально пришвидшити оформлення.

Як писав Львівський портал, 15 грудня у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні на Львівщині утворилися черги. Наразі майже 400 автівок автомобілів чекають, щоб потрапити до сусідньої країни.

Так, станом на 09:00 год. середи в заторах у пунктах пропуску простоює 390 автомобілів. Найбільше транспортних засобів у «Шегинях» – 140 автівок, у «Краківці» – 130, у «Ягодині» – 50 і у Рава-Руській – 20.

Нагадаємо, з понеділка, 15 грудня, для в’їзду в Польщу з-за меж Шенгенської зони необхідно мати негативний тест, зроблений не більш ніж за 24 години до поїздки, навіть за умови вакцинації.

Крім того, мандрівники з 1 грудня підлягають 14-денному карантину, якщо не відповідають жодній із наступних умов:

  • пройшли повний курс вакцинації, і минуло 14 днів після отримання останньої дози вакцини (рахуючи від дня, наступного за днем щеплення),
  • є дітьми до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19,
  • були заражені вірусом SARS-CoV-2 (одужали) не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону Польщі.
  • Польща відкрила кордони для українських туристів 9 вересня цього року, звільнивши від обов’язку перебувати на карантині тих осіб, хто вакцинований від COVID-19 чи перехворів.

Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із «зеленого списку» для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників.

Зазначимо, що із докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

У «зелену» зону ЄС Україна увійшла в середині червня, оскільки захворюваність на коронавірус стабілізувалась. Про виключення України з цієї зони через нову масштабну хвилю Covid-19 заговорили ще у жовтні.

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