На кордоні з Польщею – майже 400 автівок стоять у чергах: де найбільше

15 грудня у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні утворилися черги. Наразі майже 400 автівок автомобілів чекають, щоб потрапити до сусідньої країни. Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Так, станом на 09:00 год. в заторах у пунктах пропуску простоює 390 автомобілів. Найбільше транспортних засобів у «Шегинях» – 140 автівок, у «Краківці» – 130, у «Ягодині» – 50 і у Рава-Руській – 20.

У «Грушеві», «Устилузі», «Угриневі» та «Смільниці» – без черг.

Зауважимо, раніше у ДПСУ прогнозували, що збільшення кількості авто у зв’язку з прийдешніми святами. Втім прикордонними кажуть, що проблем із перетином кордону не повинно бути.

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