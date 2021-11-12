Які країни ЄС залишаються відкритими для подорожей вакцинованих українців

Латвія, Греція, Іспанія, Словаччина, Франція, та ще ряд країн ЄС прийняли рішення, що залишаються відкритими для подорожей українців, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття); Естонія стала другою країною, що не стала закривати кордони для вакцинованих українців; Ховатія; Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. Проте, із 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду також буде необхідний негативний тест; Чехія; Австрія; Данія; Бельгія; Ірландія стала дев’ятою країною ЄС, яка залишилися відкритою для подорожей українців. Умови – повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу; Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту; Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації; Словаччина; Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності із 15 листопада; Греція; Латвія.

Список країн, які ухвалили рішення про відкриття кордонів для українців з метою туристичних подорожей зростає.

Зауважимо, що завершення повної вакцинації у більшості країн рахується після 14 дня, з моменту введення другої дози вакцини.

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Як раніше повідомляв Львівський портал, 9 листопада рада ЄС затвердила рішення про виключення України із «зеленого списку» для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Зазначимо, що із докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

У «зелену» зону ЄС Україна увійшла в середині червня, оскільки захворюваність на коронавірус стабілізувалась. Про виключення України з цієї зони через нову масштабну хвилю Covid-19 заговорили ще у жовтні.

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