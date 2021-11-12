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Які країни ЄС залишаються відкритими для подорожей вакцинованих українців

Андрій Котенський

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Латвія, Греція, Іспанія, Словаччина, Франція, та ще ряд країн ЄС прийняли рішення, що залишаються відкритими для подорожей українців, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

  1. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття);
  2. Естонія стала другою країною, що не стала закривати кордони для вакцинованих українців;
  3. Ховатія;
  4. Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. Проте, із 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду також буде необхідний негативний тест;
  5. Чехія;
  6. Австрія;
  7. Данія;
  8. Бельгія;
  9. Ірландія стала дев’ятою країною ЄС, яка залишилися відкритою для подорожей українців. Умови – повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу;
  10. Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту;
  11. Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації;
  12. Словаччина;
  13. Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності із 15 листопада;
  14. Греція;
  15. Латвія.

Список країн, які ухвалили рішення про відкриття кордонів для українців з метою туристичних подорожей зростає.

Зауважимо, що завершення повної вакцинації у більшості країн рахується після 14 дня, з моменту введення другої дози вакцини.

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Як раніше повідомляв Львівський портал, 9 листопада рада ЄС затвердила рішення про виключення України із «зеленого списку» для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Зазначимо, що із докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

У «зелену» зону ЄС Україна увійшла в середині червня, оскільки захворюваність на коронавірус стабілізувалась. Про виключення України з цієї зони через нову масштабну хвилю Covid-19 заговорили ще у жовтні.

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