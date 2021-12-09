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Польща посилила умови в’їзду з України

Ольга Денисяка

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З понеділка, 15 грудня, для в’їзду в Польщу з-за меж Шенгенської зони необхідно мати негативний тест, зроблений не більш ніж за 24 години до поїздки, навіть за умови вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві закордонних справ.

«З 15 грудня 2021 року кожна особа перед прильотом до Польщі з-поза меж Шенгенської зони ( у тому числі з України) повинна здати тест на COVID-19. Тест слід проводити не раніше ніж за 24 години до вильоту. Вакциновані особи також підлягають обов’язку здачі тесту», – йдеться в повідомленні.

Крім того, мандрівники з 1 грудня підлягають 14-денному карантину, якщо не відповідають жодній із наступних умов:

  • пройшли повний курс вакцинації, і минуло 14 днів після отримання останньої дози вакцини (рахуючи від дня, наступного за днем щеплення),
  • є дітьми до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19,
  • були заражені вірусом SARS-CoV-2 (одужали) не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону Польщі.
  • Польща відкрила кордони для українських туристів 9 вересня цього року, звільнивши від обов’язку перебувати на карантині тих осіб, хто вакцинований від COVID-19 чи перехворів.

Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із «зеленого списку» для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

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Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників.

Зазначимо, що із докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

У «зелену» зону ЄС Україна увійшла в середині червня, оскільки захворюваність на коронавірус стабілізувалась. Про виключення України з цієї зони через нову масштабну хвилю Covid-19 заговорили ще у жовтні.

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