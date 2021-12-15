Уряд Італії посилив правила в’їзду в країну через поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Обмеження торкнуться українців та навіть вакцинованих жителів Євросоюзу. Про це повідомляє УНІАН з посиланням та італійське видання Corriere della Sera.

«Ті, хто прибувають до Італії з країн Європейського Союзу і не пройшли вакцинацію, повинні будуть залишатися на карантині протягом п’яти днів і зробити тест на антиген за 24 години або ПЛР-тест не більше, ніж за 48 годин до в’їзду. Тест також стане обов’язковим для вакцинованих», – пише видання.

Запроваджується й обов’язкова 10-денна самоізоляція для невакцинованих мандрівників з третіх країн, а також італійців, які повертаються додому.

Вакциновані мандрівники повинні при в’їзді в Італію надати негативний ПЛР-тест, зроблений максимум за 72 години до в’їзду, або антиген-тест, зроблений не більше ніж 24 годин тому.

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Із 16 грудня Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України.

Як пише Українська правда, з четверга прикордонна служба Італії припинить допуск подорожуючих з України, що їдуть до Італії з «необов’язковою» метою.

За рішенням, що було ухвалене 14 грудня, Україну перенесли до групи держав Е, щодо якої діє заборона на в’їзд для більшості пасажирів.

В’їзд буде дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має «усталені відносини» з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.

Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

Такі правила в’їзду для українців будуть діяти щонайменше до 31 січня 2022 року.

За даними видання, в Італії підтверджено 27 випадків зараження «Омікроном».

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, штам коронавірусу «Омікрон» вперше виявили наприкінці листопада у Південній Африці. Дотепер він поширився у 57 країнах світу, в тому числі й у Румунії.

Вчені дослідили, що «Омікрон» є вчетверо заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

У РНБО прогнозують, що «Омікрон» потрапить в Україну ще до кінця цього тижня, тобто до 19 грудня. Саме цей штам, на думку РНБО, спричинить нову хвилю коронавірусу, має розпочнеться уже в середині лютого.

Також науковці кажуть, що для захисту від «Омікрону» двох доз вакцини є недостатньо. Зі свого боку компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.

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