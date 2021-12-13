РНБО прогнозує появу «Омікрону» в Україні до кінця тижня

Новий штам коронавірусу «Омікрон» може з’явитися в Україні цього тижня, тобто до 19 грудня. Про це Львівському порталу повідомили в офісі президента.

За прогнозами РНБО, очікується, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може з’явитися в Україні цього тижня. Проте епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби.

Нагадаємо, через «Омікрон» Україна закриває в’їзд із країн Африки. Українці, які перебували на території вище перелічених країн не менше семи днів протягом останніх 14 днів при поверненні на батьківщину підлягають обов’язковій самоізоляції протягом 14 днів.

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Новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили 24 листопада у Південній Африці. Загалом його вже зафіксували вже у 57 країнах світу.

Також вже відомо, у Румунії, яка межує з Україною, виявили перші два випадки коронавірусу, викликаного штамом «Омікрон».

У ВООЗ вже заявили, що «Омікрон» несе велику загрозу для світу, тож його наслідки можуть бути тяжкими.

Поки ще немає достовірних даних про те, що «Омікрон» є більш заразним чи викликає тяжкий перебіг захворювання. Однак в Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися.

Водночас в Єврокомісії вже наголосили, що Pfizer потрібно адаптувати до «Омікрону». В ефективності вакцини проти цього штаму вже засумнівався й директор Moderna.

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