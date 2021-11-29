Українці, які повертаються з країн, де поширений штам «Омікрон», мають іти на самоізоляцію

Українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму «Омікрон», зобов’язані пройти 14-денну самоізоляцію після повернення в Україну. Про це Львівському порталу повідомили в офісі президента.

Так, українці, які побували в країнах, де виявлено «Омікрон» – у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, – мають пройти самоізоляцію після повернення на батьківщину.

«Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. Прийнято рішення не пускати на територію України без проходження 14-денної самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений», – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Додамо, що у зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон» Міністерство закордонних справ рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до низки африканських країн.

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Нагадаємо, новий штам коронавірусу «Омікрон» вперше виявили у Ботсвані та Південно-Африканській Республіці. На сьогодні його зафіксували вже у низці європейських країн.

Наразі відомо, що цей варіант коронавірусу має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження людини, яка вже перехворіла на COVID-19.

Окрім того, у Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися.

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