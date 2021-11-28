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В ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму «Омікрон»

Вероніка Рой

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У Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися. Про це пише Укрінформ з посиланням на пресслужбу центру.

Експерти ЄЦКЗ рекомендують уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження новим штамом, та розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19.

Країнам ЄС радять розглянути можливість ревакцинації осіб від 40 років, щоб захистити найбільш вразливі категорії людей. Потім щепити дорослих віком від 18 років принаймні через шість місяців після завершення першого курсу щеплення для підвищення захисту від інфекції через зниження імунітету.

Це потенційно може зменшити передачу вірусу в популяції та запобігти додатковій госпіталізації та летальним випадкам серед хворих.

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Нагадаємо, новий штам коронавірусу «Омікрон» вперше виявили у Ботсвані та Південно-Африканській Республіці. На сьогодні його зафіксували вже у низці європейських країн.

Наразі відомо, що цей варіант коронавірусу має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження людини, яка вже перехворіла на COVID-19.

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