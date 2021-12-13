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Коронавірус виявили ще у чотирьох тисяч українців

Вероніка Рой

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Станом на ранок понеділка, 13 грудня, в Україні підтверджено 3 563 165 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 4 073 нових хворих, ще 188 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у  Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом 12 грудня в Україні провели понад 29 тисяч тестувань, які виявили 4 073 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 377 дітей та 37 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 1 456 осіб.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 563 165 людей. Від ускладнень інфекції померли 91 215 осіб (+9 966 осіб за останню добу). Натомість поборола недугу 3 205 879 людей (+188 осіб за останню добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

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  • м. Київ – 570;
  • Вінницька область – 120;
  • Волинська область – 310;
  • Дніпропетровська область – 283;
  • Донецька область – 107;
  • Житомирська область – 189;
  • Закарпатська область – 111;
  • Запорізька область – 130;
  • Івано-Франківська область – 146;
  • Київська область – 160;
  • Кіровоградська область – 125;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 186;
  • Миколаївська область – 236;
  • Одеська область – 394;
  • Полтавська область – 201;
  • Рівненська область – 57;
  • Сумська область – 76;
  • Тернопільська область – 107;
  • Харківська область – 140;
  • Херсонська область – 21;
  • Хмельницька область – 86;
  • Черкаська область – 225;
  • Чернівецька область – 61;
  • Чернігівська область – 28.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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