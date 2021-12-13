Коронавірус виявили ще у чотирьох тисяч українців

Станом на ранок понеділка, 13 грудня, в Україні підтверджено 3 563 165 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 4 073 нових хворих, ще 188 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом 12 грудня в Україні провели понад 29 тисяч тестувань, які виявили 4 073 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 377 дітей та 37 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 1 456 осіб.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 563 165 людей. Від ускладнень інфекції померли 91 215 осіб (+9 966 осіб за останню добу). Натомість поборола недугу 3 205 879 людей (+188 осіб за останню добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

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м. Київ – 570;

Вінницька область – 120;

Волинська область – 310;

Дніпропетровська область – 283;

Донецька область – 107;

Житомирська область – 189;

Закарпатська область – 111;

Запорізька область – 130;

Івано-Франківська область – 146;

Київська область – 160;

Кіровоградська область – 125;

Луганська область – 4;

Львівська область – 186;

Миколаївська область – 236;

Одеська область – 394;

Полтавська область – 201;

Рівненська область – 57;

Сумська область – 76;

Тернопільська область – 107;

Харківська область – 140;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 86;

Черкаська область – 225;

Чернівецька область – 61;

Чернігівська область – 28.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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