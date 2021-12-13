Коронавірус виявили ще у чотирьох тисяч українців

Станом на ранок понеділка, 13 грудня, в Україні підтверджено 3 563 165 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 4 073 нових хворих, ще 188 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Протягом 12 грудня в Україні провели понад 29 тисяч тестувань, які виявили 4 073 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 377 дітей та 37 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 1 456 осіб.
За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 563 165 людей. Від ускладнень інфекції померли 91 215 осіб (+9 966 осіб за останню добу). Натомість поборола недугу 3 205 879 людей (+188 осіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 570;
- Вінницька область – 120;
- Волинська область – 310;
- Дніпропетровська область – 283;
- Донецька область – 107;
- Житомирська область – 189;
- Закарпатська область – 111;
- Запорізька область – 130;
- Івано-Франківська область – 146;
- Київська область – 160;
- Кіровоградська область – 125;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 186;
- Миколаївська область – 236;
- Одеська область – 394;
- Полтавська область – 201;
- Рівненська область – 57;
- Сумська область – 76;
- Тернопільська область – 107;
- Харківська область – 140;
- Херсонська область – 21;
- Хмельницька область – 86;
- Черкаська область – 225;
- Чернівецька область – 61;
- Чернігівська область – 28.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.
Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.
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Вероніка Рой