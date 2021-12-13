Covid на Львівщині: 186 нових хворих, ще 16 людей померли

Станом на ранок понеділка, 13 грудня, на Львівщині зафіксовано 215 204 випадки інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 186 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 12 грудня на Львівщині лабораторні центри провели 875 ПЛР-тестів, з яких 186 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 88 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом у Львівській області коронавірус підхопили 215 204 людини. Від ускладнень інфекції померло 5 760 людей (+16 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 196 828 пацієнтів (+ 633 за останню добу).

Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні.

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Із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбудеться.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1700 хворих, а завантаженість лікарень впала до 31%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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