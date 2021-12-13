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Covid на Львівщині: 186 нових хворих, ще 16 людей померли

Вероніка Рой

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Станом на ранок понеділка, 13 грудня, на Львівщині зафіксовано 215 204 випадки інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 186 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 12 грудня на Львівщині лабораторні центри провели 875 ПЛР-тестів, з яких 186 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 88 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом у Львівській області коронавірус підхопили 215 204 людини. Від ускладнень інфекції померло  5 760 людей (+16 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 196 828 пацієнтів (+ 633 за останню добу).

Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні.

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Із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбудеться.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1700 хворих, а завантаженість лікарень впала до 31%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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