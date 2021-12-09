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У приміському транспорті Львівщини дозволили їздити без covid-документів

Ольга Денисяка

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Львівщина офіційно покинула найсуворішу «червону зону» карантину. Відтак з 7 грудня приміським та міжміським транспортом можна користуватися без covid-документів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА.

За рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, з 7 грудня Львівщина перейшла в «жовту» карантинну зону, проте фактичних послаблень не відбулося. В області досі діють обмеження, які передбачають обов’язкове хоча б одне щеплення для того, щоб вільно відвідувати різні заклади і працювати.

Водночас заборону на перевезення пасажирів приміським та міжміським транспортом без наявності COVID-документів скасували.

При цьому вимоги щодо наявності COVID документів залишаються лише для автомобільного (міжобласного та міжнародного), авіаційного та залізничного транспорту.

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Нагадаємо, з 22 листопада на Львівщині користуватися приміським транспортом могли лише ті особи, які мають негативний тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. За відсутність цих документів пасажира могли змусити заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Як повідомляв Львівський портал, вся Львівщина, крім Моршина, «почервоніла» 30 жовтня. Втім показникам цієї найсуворішої карантинної зони область не відповідає ще з кінця листопада. Тоді ж Львівщина й мала покинути її, однак ЛОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у цій зоні карантину, аби уникнути росту захворюваності.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають трохи більше 2000 хворих, а завантаженість лікарень впала до 38%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

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