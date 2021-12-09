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Львівське медоб’єднання невідкладної допомоги купить у кредит апарат МРТ

Наталя Дуляба

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Львівському об’єднанню невідкладної медичної допомоги дозволили купити в кредит апарат магнітно-резонансної томографії. Відповідну ухвалу прийняли 9 грудня на позачерговій сесії Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Львівське ТМО «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» візьме 46 млн грн позики в банку, аби придбати апарат МРТ.

Прийнятою ухвалою депутати визначили, що кредит медзаклади візьмуть на 3 роки під 10% річних. Отримати медобладнання ТМО має до 31 березня 2022 року.

Зазначимо, що до складу новоствореного ТМО «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» увійшли лікарня швидкої допомоги, 8-ма лікарня та міська дитяча лікарня. Тут надаватимуть всю ургентну (невідкладну) допомогу мешканцям Львівської громади.

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Нещодавно мерія дозволила цьому медоб’єднанню придбати в кредит 34 апарати ШВЛ та ангіограф.

Нагадаємо, всі лікарні Львова нещодавно реорганізували у три територіальні медичні об’єднання. Роботі першого з них, ТМО «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», депутати дали старт наприкінці листопада. Інші два ТМО, об’єднання планової допомоги та акушерства й гінекології, мерія запустила 9 грудня.

У мерії кажуть, що така медична реорганізація дозволить надавати якісну допомогу мешканцям всієї Львівської громади, створити оптимальні та комфортні умови праці для медиків, а також сприятиме розвитку лікарень для того, аби конкурувати за пацієнта з приватними медзакладами.

Влітку Львівська міськрада затвердила концепцію розвитку галузі охорони здоров’я на території Львівської міської територіальної громади до 2024 року, яка власне й передбачає об’єднання лікарень у ТМО. Над стратегією протягом року працювали головні лікарі медзакладів, посадовці, депутати, медичні експерти та консультанти.

Чому це важливо? В Україні зараз напрацьовують так звану «медичну децентралізацію», яка передбачає оптимізацію та реорганізацію медзакладів в ефективну мережу відповідно до нового адміністративно-територіального поділу.

В кожній області утворять госпітальний округ – об’єднання існуючих лікарень в одну мережу за принципом доступності, щільності та кількості населення, наявності медукомплектування та відповідної дорожньої інфраструктури. Львівський госпітальний округ, який охоплює всю область, розділили на 7 кластерів, які збігаються з районами.

До прикладу, Львівський кластер, який охоплює не лише Львів, а всю Львівську МТГ, обслуговує майже 1,2 мільйона мешканців. І для того, аби лікарні ефективно надавали послуги й не витрачали зайві кошти, взялися напрацьовувати нову медичну мережу.

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