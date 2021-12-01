Дві львівські лікарні куплять у кредит 34 апарати ШВЛ

Львівська міська рада дозволила лікарні швидкої допомоги та 8-ій лікарні взяти кредит, щоб купити 34 апарати ШВЛ та ангіограф. Відповідне рішення прийняла сесія 30 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, 8-ма міська лікарня візьме позику в банку на закупівлю ангіографічної системи (до 27,8 млн грн) та десятьох апаратів штучної вентиляції легень (до 11 млн грн).

Тим часом лікарня швидкої допомоги за кредитні кошти придбає 24 апарати ШВЛ (не більше 25 млн грн).

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Загалом на купівлю медичного обладнання лікарні візьмуть у кредит близько 63,8 млн грн. Позику мають оформити у державному банку.

Прийнятою ухвалою мерія визначила, що кредит медзаклади візьмуть на 3 роки під 10% річних.

Зазначимо, що лікарня швидкої допомоги та 8-ма лікарня увійшли до першого із трьох новостворених територіальних медичних об’єднань (ТМО). Нещодавно у мерії дали старт його роботі.

Це ТМО отримало назву «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги». До його складу увійшли лікарня швидкої допомоги, 8-ма лікарня та міська дитяча лікарня. Тут надаватимуть всю ургентну (невідкладну) допомогу.

Як писав Львівський портал, за реорганізацію лікарень у Львові взялись цьогоріч. У мерії кажуть, що це дозволить надавати якісну допомогу мешканцям всієї Львівської громади, створити оптимальні та комфортні умови праці для медиків, а також сприятиме розвитку лікарень для того, аби конкурувати за пацієнта з приватними медзакладами.

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