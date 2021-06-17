Мерія дала «добро» на реорганізацію львівських лікарень. Що зміниться

Сесія Львівської міської ради затвердила концепцію розвитку галузі охорони здоров’я на території Львівської міської територіальної громади, яка передбачає реорганізацію медзакладів. «За» 17 червня проголосували 54 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Прийнятою ухвалою мерія дала старт реорганізації дев’ятьох лікарень Львова, які об’єднають й утворять три львівські територіальні медичні об’єднання:

ЛТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» – до нього увійдуть лікарня швидкої допомоги, 8-ма лікарня, міська дитяча клінічна лікарня. Тут надаватимуть всю ургентну (невідкладну) допомогу;

ЛТМО «Лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги» – до складу увійдуть 1-ша лікарня імені Князя Лева, 4-та і 5-та лікарні, «Госпіс». Тут будуть всі типи відновного лікування;

ЛТМО акушерства та гінекології об’єднає в себе 1-ий пологовий будинок і 3-тю лікарню.

У міській раді кажуть, що така реорганізація дозволить надавати якісну медичну допомогу мешканцям всієї громади, створити оптимальні та комфортні умови праці для медиків, а також сприятиме розвитку лікарень для того, аби конкурувати за пацієнта з приватними медичними закладами.

Як розповіла директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич, процедура ліквідації юридичних осіб існуючих лікарень розпочнеться вже наприкінці червня і триватиме від двох місяців до пів року.

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Найближчим часом мають розпочати роботу комісії, які займатимуться такою ліквідацією. Кожну комісію очолить головний лікар існуючої наразі лікарні.

«Процедура реорганізації і злиття триватиме згідно з законодавством не менше двох місяців. Але з досвіду скажу, що ця процедура може зайняти як мінімум 4-5 місяців, а може й більше. Адже стоїть питання погодження з трудовими колективами, переоформлення ліцензій і переукладення договорів. Роботи у нас насправді багато», – сказала Гелена Пайонкевич.

Також депутати зобов’язали міське управілння охорони здоров’я разом із медиками й експертами розробити стратегії розвитку новоутворених територіальних медоб’єднань та подати їх на затвердження виконавчому комітету й сесії Львівської міськради.

Процедуру ліквідації юросіб існуючих лікарень остаточно завершать тоді, будуть затверджені стратегії розвитку новостворених медичних об’єднань. При цьому у такому документі мають прописати план розвитку не лише медустанови, а й його колективу.

Зазначимо, що USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) заявило про намір дати Львову ґрант на оптимізацію госпітальної мережі, в тому числі й на розробку вищезгаданих медстратегій. Про розмір такої фінансової підтримки наразі нічого не відомо.

Чому це важливо? В Україні зараз напрацьовують так звану «медичну децентралізацію», яка передбачає оптимізацію та реорганізацію медзакладів в ефективну мережу відповідно до нового адміністративно-територіального поділу.

В кожній області утворяють госпітальний округ – об’єднання існуючих лікарень в одну мережу за принципом доступності, щільності та кількості населення, наявності медукомплектування та відповідної дорожної інфраструктури. Львівський госпітальний округ, який охоплює всю область, розділили на 7 кластерів, які збігаються з районами.

До прикладу, Львівський кластер, який охоплює не лише Львів, а всю Львівську МТГ, обслуговує майже 1,2 мільйона мешканців. І для того, аби лікарні ефективно надавали послуги й не витрачали зайві кошти, взялися напрацьовувати нову медичну мережу.

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