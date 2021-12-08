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У нацпарку біля Турки знову виявили незаконну рубку

Наталя Дуляба

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На території національного природного парку «Бойківщина» знову самовільно вирізали дерева. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Незаконну вирубку нещодавно знову виявили на території нацпарку «Бойківщина», що поблизу Турки. Під час перевірки екоінспектори встановили, що тут на території об’єкту природно-заповідного фонду протиправно вирізали дерева. Завдані довкіллю збитки оцінили у 179 359 грн.

Кількість нелегально вирізаних дерев не кажуть, проте зауважують, що йдеться про вибіркову санітарну рубку 93 кубометрів деревини Сянківського лісництва (квартал 34 виділ 29) у межах нацпарку «Бойківщина».

Встановлено, що відповідний лісорубний квиток ще торік видало ДП «Боринське лісове господарство». Хоча цей документ видали без затверджених Міністерством екології та природних ресурсів відповідних лімітів, а також без відповідного дозволу Львівської ОДА.

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«Таким чином вирубування дерев на вищезазначеній ділянці проведено незаконно», – резюмують екоінспектори.

Матеріали перевірки вже скерували у правоохоронні органи.

Зазначимо, що це вже не вперше у нацпарку «Бойківщина» викривають нелегальні рубки. Влітку тут незаконно вирізали кілька десятків дерев, а восени – майже пів тисячі дерев.

Як писав Львівський портал, «Бойківщина» є одним із нових національних природних парків на Львівщині. Його створили у 2019 році за відповідним указом президента України.

Парк розташований у гірській місцевості на території тодішнього Турківського району, його площа становить 12 240 га. До складу «Бойківщини» входять землі Боринського і Турківського лісових господарств, а також Турківського дочірнього підприємства «Галсільліс».

Частина нацпарку є об’єктами всесвітньої природоохоронної Смарагдової мережі. Вона давно є домівками для багатьох видів рослин і тварин, які стали рідкісними та зникаючими в межах Європи. Тут нараховується понад 30 видів трав’янистих рослин: баранець звичайний, аконіт опушеноплодий, лунарія оживаюча, чина гладенька, підсніжник білосніжник.

Крім біотичного різноманіття, нацпарк «Бойківщина» разом із низкою пам’яток історії та архітектури однойменного етнографічного регіону є осередком туризму та рекреації на Турківщині.

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