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У нацпарку біля Турки вирізали майже три десятки дерев

Наталя Дуляба

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На території національного природного парку «Бойківщина» виявили незаконну вирубку майже трьох десятків дерев. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Під час перевірки у гірській частині Львівської області екологи виявили самовільну рубку дерев. При цьому зелені насадження вирізали на території національного природного парку «Бойківщина», що неподалік Турки.

Тут невідомі вирубали 28 смерек, ялиць та ясенів. Завдані довкіллю збитки оцінили у 92 тисячі гривень.

Всі матеріали перевірки Держекоінспекція скерувала у Самбірську окружну прокуратуру. Саме вона має відреагувати на таку протиправну діяльність і зайнятись пошуком порушника.

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Нагадаємо, що «Бойківщина» є одним із нових національних природних парків на Львівщині. Його створили у 2019 році за відповідним указом президента України.

Парк розташований у гірській місцевості на території тодішнього Турківського району, його площа становить 12 240 га.

До складу «Бойківщини» входять землі Боринського і Турківського лісових господарств, а також Турківського дочірнього підприємства «Галсільліс».

Частина території нацпарку є об’єктами всесвітньої природоохоронної Смарагдової мережі. Вона давно є домівками для багатьох видів рослин і тварин, які стали рідкісними та зникаючими в межах Європи. Тут нараховується понад 30 видів трав’янистих рослин: баранець звичайний, аконіт опушеноплодий, лунарія оживаюча, чина гладенька, підсніжник білосніжник.

Крім біотичного різноманіття, нацпарк «Бойківщина» разом із низкою пам’яток історії та архітектури однойменного етнографічного регіону є осередком туризму та рекреації на Турківщині.

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Фото: Держекоінспекція

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