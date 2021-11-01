У нацпарку біля Турки незаконно вирізали майже пів тисячі дерев

У національному природному парку «Бойківщина» самовільно вирізали майже пів тисячі дерев. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівської області.

Незаконну вирубку нещодавно виявили на території нацпарку «Бойківщина», що поблизу Турки. Під час перевірки екоінспектори встановили, що тут на території об’єкту природно-заповідного фонду незаконно вирубали 465 дерев різних порід. Суму завданих збитків оцінили у понад 2 млн грн.

При цьому у Держекоінспекції Львівщини кажуть, що до нелегальної вирубки деревини причетний Турківський лісгосп, який видав незаконні лісорубні квитки на спеціальне використання природних ресурсів.

Матеріали перевірки скерували у правоохоронні органи. Також Турківському лісовому господарству виставлять претензію на добровільне відшкодування завданих збитків.

Реклама партнерів

Нагадаємо, це вже не вперше у нацпарку «Бойківщина» викривають нелегальні рубки. Влітку тут незаконно вирізали кілька десятків дерев.

Як писав Львівський портал, «Бойківщина» є одним із нових національних природних парків на Львівщині. Його створили у 2019 році за відповідним указом президента України.

Парк розташований у гірській місцевості на території тодішнього Турківського району, його площа становить 12 240 га.

До складу «Бойківщини» входять землі Боринського і Турківського лісових господарств, а також Турківського дочірнього підприємства «Галсільліс».

Частина території нацпарку є об’єктами всесвітньої природоохоронної Смарагдової мережі. Вона давно є домівками для багатьох видів рослин і тварин, які стали рідкісними та зникаючими в межах Європи. Тут нараховується понад 30 видів трав’янистих рослин: баранець звичайний, аконіт опушеноплодий, лунарія оживаюча, чина гладенька, підсніжник білосніжник.

Крім біотичного різноманіття, нацпарк «Бойківщина» разом із низкою пам’яток історії та архітектури однойменного етнографічного регіону є осередком туризму та рекреації на Турківщині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Держекоінспекція