Уряд погодив створення на Турківщині природного парку «Бойківщина»

Сьогодні, 20 лютого, Кабмін прийняв рішення про створення у Турківському районі Національного природного парку «Бойківщина». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає Львівський портал.

Новий нацпарк «Бойківщина» матиме площу 12 240 га, до його території входитимуть землі як комунальної, так і державної власності. Як наголосив Остап Семерак, надання цій території природоохоронного статусу першочергово полягає у збереженні для наступних поколінь старовинних лісів Карпат.

«Крім того, ця територія (майбутній нацпарк «Бойківщина», – ред.) цікава як майбутній науковий полігон для моніторингу та розробки дієвих заходів щодо збереження рідкісних видів рослин і тварин. Частина територій – об’єкти всесвітньої природоохоронної Смарагдової мережі. Вони давно є домівками для багатьох видів рослин і тварин, які, на жаль, стали рідкісними та зникаючими в межах Європи. Тут нараховується понад 30 видів трав’янистих рослин: баранець звичайний, аконіт опушеноплодий, лунарія оживаюча, чина гладенька, підсніжник білосніжник», – пояснив міністр.

Для подальшої роботи над створенням на Турківщині нацпарку «Бойківщина» Президент України ще має підписати відповідний указ.

Як повідомляв Львівський портал, до Національного природного парку «Бойківщина» входитимуть землі Боринського і Турківського лісових господарств, а також Турківського дочірнього підприємства «Галсільліс».

Крім біотичного різноманіття, нацпарк «Бойківщина» разом із низкою пам’яток історії та архітектури однойменного етнографічного регіону стане осередком туризму та рекреації у Турківському районі.