Штам «Омікрон» виявили вже у низці країн Європи

Новий штам коронавірусу «Омікрон», який вперше виявили у Ботсвані та Південно-Африканській Республіці, зафіксували у низці європейських країн. Держави вводять тимчасові обмеження на в’їзд з Африки, але там вважають, що ці рішення невиправдані. Про це пише Громадське з посиланням на CNN.

Загалом, штам «Омікрон» виявили вже у Ботсвані, ПАР, Гонконгу, Німеччині, Великій Британії, Італії, Ізраїлі та Бельгії. У Чехії та Нідерландах ще перевіряють можливе зараження новим штамом у мандрівників з Африки.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала новий штам коронавірусу таким, що викликає занепокоєння. Це вже п’ятий варіант, що непокоїть ВООЗ.

Наразі відомо, що цей варіант коронавірусу має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження людини, яка вже перехворіла на COVID-19.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, посилаючись на британських медиків заявив, що, за попередніми даними, «Омікрон» швидко поширюється і може передаватися між повністю щепленими людьми.

Існує припущення, що через значну кількість мутацій новий штам принаймні частково може знизити рівень захисту, який надають вакцини.

Поки що невідомо, наскільки наявні вакцини є ефективними проти нового штаму, проте, за словами Джонсона, вони забезпечать певну міру захисту.

Наразі дослідження нового штаму ще тривають. Поки що немає даних про те, що «Омікрон» є більш заразним чи викликає тяжкий перебіг захворювання.Через поширення нового штаму коронавірусу низка країн обмежує або не рекомендує поїздки з Південної Африки, Намібії, Зімбабве, Ботсвани, Лесото, Есватіні, Мозамбік, Замбії тощо.

Велика Британія, Японія, Індія, Колумбія оголосили, що посилюють перевірки на COVID-19 на кордоні для мандрівників з цих країн. Греція дозволить лише необхідні поїздки, а Німеччина планує оголосити Південну Африку зоною з новим штамом — авіакомпанії можуть проводити рейси лише для повернення звідти громадян Німеччини.

Ще десятки країн повністю або частково обмежили прямі рейси з африканськими країнами та вводять обмеження для мандрівників, які останнім часом їх відвідували.

Натомість міністр охорони здоров’я Південної Африки Джо Фахла каже, що такі кроки є «невиправданими» та «контрпродуктивними», і можуть лише викликати паніку серед людей.

У ВООЗ рекомендували країнам свої продовжувати карантинні обмеження та інші заходи для зниження інфікування, але не закликали вводити обмеження на поїздки.

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