У Львові поліція розігнала запальну алкогольну вечірку на заводі

Патрульні припинили гучну вечірку з незаконним продажем алкоголю на одному із заводів Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Як стало відомо, патрульні отримали виклик на вулицю Заводську, близько 2-ї години ночі, де зі слів заявників відбувається порушення тиші на одному із заводів.

Патрульні виявили вечірку з великою кількістю людей. На місці події відбувався продаж алкоголю без відповідних на те дозволів.

Організував захід 35-річний львів’янин. На чоловіка склали адмінматеріали за порушення вимог карантину та порушення тиші та вилучили 116 пляшок алкоголю.

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Як відомо на вулиці Заводській розташований Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури (РЕМА).

Раніше Львівський портал повідомляв, що у суботу, 27 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого Дня народження влаштував в Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Через гучну блогерську вечірку у Львові закрили Будинок вчених. 3 грудня директор Будинку вчених раптово помер під час візиту в мерію Львова.

Наразі Львівщина перебуває у «червоній» зоні карантину. Зауважимо, що за показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

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