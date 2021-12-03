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Директор Будинку вчених раптово помер під час візиту в мерію Львова

Ольга Денисяка

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Зранку 3 грудня у приміщенні Львівської міської ради раптово помер директор Будинку вчинених 75-річний Роман Славітич. Про це повідомляє Львівський портал.

У пресслужбі мерії заявили, що зранку в приміщенні міської ради Роману Славітичу раптово стало погано. За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора.

Після прибуття на місце медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години часу боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось. Роману Славітичу було 75 років.

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Згодом нещасний випадок прокоментував заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він зазначив, що Роман Славітич знепритомнів під час їхньої зустрічі.

«Вчора ввечері директор Будинку вчених зателефонував до мене і попросив про зустріч. Ми домовились зустрітись сьогодні о 08:00 год. Пан Роман прийшов трохи швидше, сів за стіл. Моя колега помітила, що він не дуже добре виглядає і запропонувала склянку води. Але він одразу знепритомнів. Працівники викликали швидку і почали надавати першу допомогу. Коли я прийшов, почав допомагати колезі. Одразу після цього приїхала швидка», – написав у Facebook Андрій Москаленко.

У Нацполіції Львівщини Львівському порталу повідомили, що слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не було. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно львівський будинок вчених опинився у центрі скандалу через вечірку блогерів у День пам’яті жертв Голодоморів.

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