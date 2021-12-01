ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині від Covid вакцинували ще 17 тисяч людей

Аліса Белей

|

Повний курс covid-вакцинації пройшли понад 718 тисяч мешканців Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Станом на 1 грудня, covid-щеплення на Львівщині зробили 1 620 742 людям. З них 718 618 осіб уже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 30 листопада, в області працювали 27 центрів вакцинації та 127 пунктів щеплення. Так, вчора імунізували ще 17 857 людей.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 777 868, слідом йде китайська Coronavac – 454 490 людей, Astra Zeneca – 184 357, Moderna – 165 624 особа та Covishield – 38 403.

Реклама партнерів

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на початок листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Також 25 листопада Львівська облдержадміністрація звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 1-5 грудня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купують на українському р...

У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі
Омелян ШЕВЧУК
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі

26 листопада у Львові під час круглого столу на тему «Роль громадських організацій у правовій державі» відбулися публічн...

Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів