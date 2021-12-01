На Львівщині від Covid вакцинували ще 17 тисяч людей

Повний курс covid-вакцинації пройшли понад 718 тисяч мешканців Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Станом на 1 грудня, covid-щеплення на Львівщині зробили 1 620 742 людям. З них 718 618 осіб уже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 30 листопада, в області працювали 27 центрів вакцинації та 127 пунктів щеплення. Так, вчора імунізували ще 17 857 людей.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 777 868, слідом йде китайська Coronavac – 454 490 людей, Astra Zeneca – 184 357, Moderna – 165 624 особа та Covishield – 38 403.

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Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на початок листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Також 25 листопада Львівська облдержадміністрація звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 1-5 грудня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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