Суд призначив Остапу Стахіву примусову психіатричну експертизу

Галицький районний суд відправив Остапа Стахіва на місяць на примусову психіатричну експертизу. Відповідне рішення прийняв суддя Олег Юрків на закритому засіданні ввечері вівторка, 30 листопада. Водночас прихильники антивакцинатора уже встигли внести майже 1 млн грн застави, тож Стахіва мають випустити з СІЗО на кілька днів, поки суд не розгляне його апеляцію. Про це пише Zaxid.net.

Судове засідання у справі Стахіва стартувало о 17:00 год. Спочатку адвокат Стахіва Михайло Магарський подав клопотання про зміну судді у цій справі. Це клопотання розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який відмовився змінювати суддю. Таким чином усі рішення під час досудового розслідування у справі Стахіва продовжить приймати суддя Галицького райсуду Олег Юрків.

Отож суддя Юрків почав розгляд клопотання прокурора про призначення судово-психіатричної експертизи у справі Стахіва. Прокурор Георгій Зенін пояснив своє клопотання тим, що слідство буде оголошувати обставини, «під час розгляду яких підозрюваний Остап Стахів може бути визнаний неосудним або обмежено осудним». Жодних подробиць цих обставин прокурор не розкрив. І Остап Стахів, і його адвокат виступили проти задоволення клопотання прокурора.

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Також під час засідання адвокат Михайло Магарський повідомив про внесення 998,8 тис. грн застави. Сам Остап Стахів заявив у суді, що не просив прихильників зібрати йому заставу і навіть не знав про проведений збір коштів.

Остап Стахів перед оголошенням рішення суду розповів журналістам, що перебуває у Львівському СІЗО в одиночній у камері №36. За його словами, гуляти його виводять одного, а коли ведуть коридором, то інших в’язнів закривають у камерах. Він також поскаржився на цілодобове електичне освітлення і неякісну їжу.

Згодом прокурор Георгій Зенін подав клопотання про проведення закритого засідання, і суддя Олег Юрків задовольнив його. Тож остаточне рішення суд приймав за закритими дверима.

Як стало відомо виданню, суддя Олег Юрків задовольнив клопотання прокурора і відправив Стахіва на судово-психіатричну експертизу у Львівську обласну психіатричну лікарню на 30 днів. Натомість адвокат Михайло Магарський заявив, що уже завтра подасть апеляційну скаргу на цю ухвалу суду – це означає, що до розгляду цієї апеляції Стахіва не зможуть відправити до психлікарні.

Після сплати застави Стахіва не мали б більше утримувати в СІЗО. Михайло Магарський заявив, що прихильники Стахіва планують зустрічати його під СІЗО у середу зранку, 1 грудня.

Як писав Львівський портал, 16 листопада СБУ повідомила про блокування всеукраїнської мережі антивакцинаторів і провела обшуки у помешканні їхнього лідера зі Львова Остапа Стахіва. Слідство стверджує, що дії Стахіва та ще одного фігуранта справи, громадянина РФ, координували з Росії.

Зловмисники під антивакцинаторськими гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Також вони закликали до насильницької зміни конституційного ладу. Стахіву та його спільнику вже оголосили підозру за ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ.

Того ж дня суд мав обрати Остапу Стахіву запобіжний захід, проте чоловіку раптово стало погано. Його забрали в лікарню, однак підстав до госпіталізації медики так і не знайшли.

Також за дивним збігом обставин саме під час того, як силовики проводили обшуки у квартирі Остапа Стахіва, з’ясувалось, що будинок «замінували». Вибухівки ніде не виявили.

18 листопада Галицький районний суд Львова помістив Остапа Стахіва на 60 днів під варту із можливістю внесення майже 1 млн грн застави. Сам активіст каже, що з таким запобіжним заходом не згідний і буде подавати апеляцію.

24 листопада Стахів програв апеляцію, тож залишився у СІЗО. У той же день його прихильники вийшли на мітинг з QR-кодами партії Путіна.

Додамо, що з початку пандемії коронавірусу Остап Стахів веде активну пропагандистську діяльність, доводячи, що коронавірусу не існує, поширюючи фейки про covid-вакцинацію. Чоловік неодноразово вривався у covid-лікарні Львова й інших областей, намагаючись зірвати їхню роботу. Однодумців Остап Стахів шукав, зокрема, й через соцмережі, обіцяючи виготовити для них журналістські посвідчення. Його сторінки у Facebook та YouTube неодноразово блокували через поширення фейків.

Саме Остап Стахів був одним із головних організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада. Він називає себе керівником незареєстрованої організації «Права людини», на рахунок якої збирає гроші для своїх акцій.

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