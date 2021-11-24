Прихильники антивакцинатора Стахіва вийшли на мітинг з QR-кодами партії Путіна

У середу, 24 листопада, біля Верховної Ради пройшов мітинг руху «Права людини», лідером якого є львівський антивакцинатор Остап Стахів. Кілька учасниць протесту тримали у руках плакати з QR-кодами, які ведуть на сайт провладної партії «Единая Россия». Про це пише Інститут масової інформації.

Так, під час акції протесту під стінами парламенту серед її учасників помітили жінок із плакатами, на яких видно перекреслені QR-коди й написи «Скажи QR-кодам ні!» і «Стоп QR-код».

З’ясувалося, що ці QR-коди насправді ведуть на сайт російської провладної політичної партії «Единая Россия» (er.ru).

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Зазначимо, що в жовтні Центр протидії дезінформації РНБО проаналізував українські Telegram-канали й підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей в Україні.

Тим часом Служба безпеки заявила, що через Telegram-канали в Україні просуваються деструктивні наративи щодо вакцинації. Канали адмініструються РФ.

Як писав Львівський портал, 16 листопада СБУ повідомила про блокування всеукраїнської мережі антивакцинаторів і провела обшуки у помешканні їхнього лідера зі Львова Остапа Стахіва. Слідство стверджує, що дії Стахіва та ще одного фігуранта справи, громадянина РФ, координували з Росії.

Зловмисники під антивакцинаторськими гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Також вони закликали до насильницької зміни конституційного ладу. Стахіву та його спільнику вже оголосили підозру за ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ.

Того ж дня суд мав обрати Остапу Стахіву запобіжний захід, проте чоловіку раптово стало погано. Його забрали в лікарню, однак підстав до госпіталізації медики так і не знайшли.

Також за дивним збігом обставин саме під час того, як силовики проводили обшуки у квартирі Остапа Стахіва, з’ясувалось, що будинок «замінували». Вибухівки ніде не виявили.

18 листопада Галицький районний суд Львова помістив Остапа Стахіва на 60 днів під варту із можливістю внесення майже 1 млн грн застави. Сам активіст каже, що з таким запобіжним заходом не згідний і буде подавати апеляцію.

Додамо, що з початку пандемії коронавірусу Остап Стахів веде активну пропагандистську діяльність, доводячи, що коронавірусу не існує, поширюючи фейки про covid-вакцинацію. Чоловік неодноразово вривався у covid-лікарні Львова й інших областей, намагаючись зірвати їхню роботу. Однодумців Остап Стахів шукав, зокрема, й через соцмережі, обіцяючи виготовити для них журналістські посвідчення. Його сторінки у Facebook та YouTube неодноразово блокували через поширення фейків.

Саме Остап Стахів був одним із головних організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада. Він називає себе керівником незареєстрованої організації «Права людини», на рахунок якої збирає гроші для своїх акцій.

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Фото: Уніан, Варіанти, ІМІ