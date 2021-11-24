Суд відмовився випускати Стахіва зі СІЗО

Сьогодні, 24 листопада, Львівський апеляційний суд відмовив підозрюваному у насильницькій зміні конституційного ладу Остапу Стахіву в скасуванні арешту, повідомляє Львівський портал.

Рішення апеляційного суду, під головування судді Ігоря Галапаца, оскарженню не підлягає. Відтак Стахіва триматимуть у львівському СІЗО щонайменше до 18 січня 2021 року – час дії рішення суду першої інстанції. Проте він все ж може вийти на волю, якщо внесе 998,8 тис. грн застави.

У ході засідання суду адвокат Остапа Стахіва Михайло Магарський клопотав, аби утримання у СІЗО змінили на домашній арешт чи взагалі відпустити його клієнта на волю.

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Сам Стахів у суді бідкався на маленьку камеру, в якій протяг, та погане харчування, а також звинувачував працівників СБУ у залякуванні.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, 16 листопада СБУ повідомила про блокування всеукраїнської мережі антивакцинаторів і провела обшуки у помешканні їхнього лідера зі Львова Остапа Стахіва. Слідство стверджує, що дії Стахіва та ще одного фігуранта справи, громадянина РФ, координували з Росії.

Зловмисники під антивакцинаторськими гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Також вони закликали до насильницької зміни конституційного ладу. Стахіву та його спільнику вже оголосили підозру за ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ.

Того ж дня суд мав обрати Остапу Стахіву запобіжний захід, проте чоловіку раптово стало погано. Його забрали в лікарню, однак підстав до госпіталізації медики так і не знайшли.

Також за дивним збігом обставин саме під час того, як силовики проводили обшуки у квартирі Остапа Стахіва, з’ясувалось, що будинок «замінували». Вибухівки ніде не виявили.

18 листопада Галицький районний суд Львова помістив Остапа Стахіва на 60 днів під варту із можливістю внесення майже 1 млн грн застави. Сам активіст каже, що з таким запобіжним заходом не згідний і буде подавати апеляцію.

Додамо, що з початку пандемії коронавірусу Остап Стахів веде активну пропагандистську діяльність, доводячи, що коронавірусу не існує, поширюючи фейки про covid-вакцинацію. Чоловік неодноразово вривався у covid-лікарні Львова й інших областей, намагаючись зірвати їхню роботу. Однодумців Остап Стахів шукав, зокрема, й через соцмережі, обіцяючи виготовити для них журналістські посвідчення. Його сторінки у Facebook та YouTube неодноразово блокували через поширення фейків.

Саме Остап Стахів був одним із головних організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада. Він називає себе керівником незареєстрованої організації «Права людини», на рахунок якої збирає гроші для своїх акцій.

24 листопада прихильники антивакцинатора Стахіва вийшли на мітинг з QR-кодами партії Путіна.

Фото: Варіанти

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