Після обшуків антивакцинатор Стахів хотів уникнути суду у лікарні

Львівський антивакцинатор Остап Стахів заявив про погане самопочуття після того, як СБУ провела у його квартирі обшуки. Чоловіка забрали у лікарню швидкої допомоги. Втім після огляду медики не знайшли підстав для госпіталізації Стахіва. Про це пише Zaxid.net.

У вівторок вранці, 16 листопада, у квартирі 36-річного Остапа Стахіва СБУ провела обшуки та вручила йому підозру у спробі повалення конституційного ладу в Україні. Спецслужбовці заявили, що знайшли докази причетності російських спецслужб до діяльності Стахіва.

Галицький районний суд мав обрати міру запобіжного заходу Остапу Стахіву до кінця дня 16 листопада, однак засідання перенесли на 12:15 середи, 17 листопада.

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У пресслужбі прокуратури Львівщини не уточнили причини перенесення засідання суду щодо Остапа Стахіва. Втім за інформацією видання, суд перенесли через нібито погане самопочуття Стахіва. Зокрема, після проведених обшуків Остапа Стахіва забрала швидка допомога, оскільки він заявив, що йому зле. Його доставили у лікарню швидкої допомоги. Лікарі обстежили чоловіка, але не знайшли підстав для госпіталізації.

Разом зі Стахівим у лікарню приїхали близько 20 його прихильників – ці ж самі люди, які приїхали до його помешкання під час обшуків СБУ. Вони увірвалися у приймальню лікарні без масок та сертифікатів про вакцинацію і почали агресивно себе поводити. На місце викликали поліцію.

Головний лікар лікарні швидкої допомоги Олег Самчук опублікував у Facebook відео з місця події, де видно, як люди без масок штовхають поліцейських і агресивно поводяться. Наразі незрозуміло, куди саме намагались прорватись антивакцинатори і в чому полягає мета їхньої присутності у медзакладі. За словами Самчука, ця акція тривала близько 30 хвилин.

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Після обстежень та акції в приймальні лікарні Остап Стахів покинув медзаклад.

Юристи пояснюють, що Стахів може імітувати своє погане самопочуття, аби уникнути арешту. Після оголошення про підозру йому мали б обрати запобіжний захід. Стаття, за якою відкрили справу на Стахіва, передбачає до 10 років ув’язнення і його можуть відправити в СІЗО. Стахів міг би уникнути арешту, якби він перебував у лікарні з підтвердженим захворюванням.

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Фото: Еспресо захід